У Дональда Трампа был напряженный разговор с Биньямином Нетаньяху (Фото: REUTERS/Kevin Mohatt)

У президента США Дональда Трампа был напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно его мирного плана по завершению войны в Газе, сообщает Axios .

По данным издания после того, как группировка ХАМАС ответила на ультиматум Трампа, американский президент позвонил Нетаньяху, чтобы сообщить, как он считал, хорошие новости.

По словам американского чиновника, Нетаньяху сказал Трампу, что ответ ХАМАС — «не повод для радости» и «ничего не значит».

В ответ Трамп сказал: «Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Прими ее».

Во время закрытых консультаций в пятницу Нетаньяху подчеркнул, что рассматривает ответ ХАМАС как отказ от плана Трампа. Он сказал, что хочет скоординировать с США ответную реакцию, чтобы избежать интерпретации, что ХАМАС ответил положительно, сообщил изданию израильский чиновник.

Трамп же опасался, что ХАМАС полностью отвергнет план, и расценил фактический ответ как возможность для заключения сделки.

Когда Трамп позвонил Нетаньяху, прохладная реакция израильского премьер-министра не соответствовала его ожиданиям, сообщили два чиновника США.

В интервью Axios, комментируя этот разговор, Трамп рассказал, что он сказал Нетаньяху, что это его «шанс на победу», и что в конце концов тот согласился.

Позже помощники Нетаньяху подчеркнули, что он и президент США полностью согласны друг с другом.

Один из американских чиновников сказал, что во время разговора между ними была гораздо более напряженная атмосфера и что Трамп был раздражен. Несмотря на «жесткую и твердую» дискуссию, американские чиновники подчеркнули, что им удалось достичь соглашения.

В понедельник, 6 октября, в Египте должны начаться непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем. Ожидается, что посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в попытке заключить соглашение на этой неделе.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.