Трамп: ХАМАС согласился на «очень важные условия» в переговорах о перемирии в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС пошел на существенные уступки во время переговоров в Египте относительно его плана перемирия в секторе Газа .

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что ХАМАС согласился на очень важные условия», — сказал Трамп.

На вопрос о том, имеет ли США «красные линии», в частности относительно разоружения группировки, Трамп ответил: «Ну, если определенные условия не будут выполнены? Мы не будем этого делать, но я думаю, что мы очень хорошо справляемся».

Президент США также прокомментировал публикацию Axios, в которой утверждалось, что он якобы призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «перестать быть негативным» после ответа ХАМАС на его 20-пунктное предложение. Трамп опроверг это, заявив: «Нет, это неправда. Он был очень позитивным. Он очень положительно относился к соглашению».

«Я действительно думаю, что мы заключим сделку», — добавил он.

29 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала его комплексный план из 20 пунктов по прекращению военного конфликта в секторе Газа.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.

6 октября издание Axios сообщило, что президент Трамп имел напряженный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно его мирного плана по завершению войны в Газе.

По данным издания, после того, как группировка ХАМАС ответила на ультиматум Трампа, американский президент позвонил Нетаньяху, чтобы сообщить, как он считал, хорошие новости.

По источнику источника издания, Нетаньяху сказал Трампу, что ответ ХАМАС — «не повод для радости» и «ничего не значит».

В ответ Трамп сказал: «Я не знаю, почему ты всегда такой чертовски негативный. Это победа. Прими ее», подытожили в Axios.