Трамп: предложение о прекращении войны в Газе получило «очень хорошую реакцию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение по завершению войны в секторе Газа получило «очень хорошую реакцию». Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп отметил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, который во время его первого президентского срока был представителем на Ближнем Востоке, ведут переговоры с Нетаньяху в Нью-Йорке накануне запланированной на понедельник встречи в Белом доме.

«Мы получаем очень хороший отклик, потому что Биби тоже хочет заключить сделку. Все хотят заключить сделку», — заявил президент США.

Накануне Дональд Трамп заявил, что переговоры со странами Ближнего Востока по ситуации в секторе Газа ведутся интенсивно, и что как Израиль, так и ХАМАС проинформированы о них. По его словам, переговоры будут продолжаться столько, сколько потребуется.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля и заявил, что военная операция подрывает международный имидж страны.