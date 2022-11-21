Песков заявил, что страна-агрессор Россия уже «не ставит целью» войны смену власти в Украине 21 ноября, 13:30 Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия уже «не ставит целью» войны смену власти в Украине.

Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.

«Россия не ставит целью „спецоперации“ смену власти в Украине», — сказал он.

По словам Пескова, диктатор Путин «об этом уже говорил».

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Начиная с 24 февраля кремлевский режим называл разные цели войны России против Украины. Например, ранее причиной войны Путин называл «помощь людям на Донбассе».

А во время открытого урока в Калининграде Путин заявил, что на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, а цель войны — его уничтожение.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что еще одной целью «спецоперации» было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.