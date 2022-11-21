Песков заявил, что страна-агрессор Россия уже «не ставит целью» войны смену власти в Украине
Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия уже «не ставит целью» войны смену власти в Украине.
Об этом сообщает пропагандистское информагенство РИА Новости.
«Россия не ставит целью „спецоперации“ смену власти в Украине», — сказал он.
По словам Пескова, диктатор Путин «об этом уже говорил».
Начиная с 24 февраля кремлевский режим называл разные цели войны России против Украины. Например, ранее причиной войны Путин называл «помощь людям на Донбассе».
А во время открытого урока в Калининграде Путин заявил, что на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России, а цель войны — его уничтожение.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что еще одной целью «спецоперации» было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.
11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».
В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.