Путин придумал новую «цель» войны в Украине 1 сентября, 17:41 Владимир Путин (Фото:REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин назвал новую «цель» войны в Украине.

Во время открытого урока в Калининграде он подчеркнул, что на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.

«Его ликвидация — цель «специальной военной операции», — сказал он.

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Ранее причиной войны в Украине Путин называл «помощь людям на Донбассе».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что еще одной целью «спецоперации» было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.



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