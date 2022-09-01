Путин придумал новую «цель» войны в Украине
Владимир Путин (Фото:REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин назвал новую «цель» войны в Украине.
Во время открытого урока в Калининграде он подчеркнул, что на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России.
«Его ликвидация — цель «специальной военной операции», — сказал он.
Ранее причиной войны в Украине Путин называл «помощь людям на Донбассе».
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что еще одной целью «спецоперации» было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.
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