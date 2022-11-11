В соцсетях появилось первое фото с украинскими военными в Херсоне 11 ноября, 13:13 Украинские военные уже фотографируются с местными жителями (Фото:t.me/jurnko)

В пятницу, 11 ноября, в соцсетях появился первый снимок с украинскими военными в Херсоне на фоне бегства оттуда российских оккупантов.

По словам местного журналиста Константина Рыженко, обнародованное фото было снято в Шуменском микрорайоне.

На нем видно двух военных с характерными желтыми повязками на рукавах, которые фотографируются с обступившей их толпой радостных горожан.

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Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.



Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.