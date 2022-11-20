«РФ будет называться иначе». Как создается альтернатива режиму Путина и о чем думают элиты в России — интервью с Ильей Пономаревым 20 ноября, 08:55 Эксклюзив НВ Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (Фото:SOTA)

Российская оппозиция начинает объединяться с тем, чтобы деимпериализировать, демилитаризовать и денацифицировать Россию, рассказывает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

До чего они договорились на первом съезде протопарламента и планируют ли уничтожать диктатора Владимира Путина, Пономарев рассказал в интервью Радио НВ.

— В польском городке Яблонна 4−7 ноября состоялся первый съезд народных депутатов России. Кроме вас, участвовали экс-депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Марк Фейгин, был бывший советник Путина Андрей Илларионов. К какому выводу вы пришли во время встречи?

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— Сейчас начался процесс создания новых российских властей, которые будут существовать после Путина. Это главная цель. Для того чтобы произошли любые изменения, нужно чтобы люди могли себе представить, к чему мы призываем и куда будем двигаться. Без того никто вслепую никуда двигаться не будет. Нужно, чтобы элиты и рядовые граждане увидели альтернативу Путину.

И именно для этого был создан этот съезд народных депутатов как протопарламент, который в момент перемен станет постоянным, настоящим парламентом РФ. Будет ли это не РФ или по-другому будет называться страна. Я считаю, скорее всего она будет называться иначе. Но это будет настоящий парламент.

И уже сейчас он начал создавать новое законодательство, направленное на то, чтобы, во-первых, объявить действующую власть преступной и выдать ее международному суду; чтобы создать процесс люстрации, который запретил бы тем, кто поддерживал эту войну и Путина, привлечение к новой власти.

Это вопрос того, как будет построена новая страна. Мы объявили право на отделение от РФ, если они будут считать [необходимым].

В общем, это направление на деимпериализацию, демилитаризацию, денацификацию страны.

— Одной из целей было показать другим российским оппозиционерам, что они могут присоединиться к вашему объединению. Но украинцам кажется, что в этой оппозиционной тусовке все ненавидят друг друга. Например, поклонники Алексея Навального пишут какие-то неприятные вещи о вас. Почему так?

— Во-первых, это результат многолетнего труда российских спецслужбистов, которые сеяли раздор между разными группировками оппозиции и достаточно успешно.

Во-вторых, это вопрос амбиций, конечно.

Но прежде всего это отсутствие видения будущего страны. Сейчас люди соревнуются, кто из них более популярен в соцсетях, но никто не соревнуется вокруг определенных идей. Это очень плохо и очень вредит нашему движению. Именно поэтому этот съезд начался с того, что начал создавать будущее страны, видение, где мы будем, что мы будем делать, как мы будем строить государство.

И вокруг этих идей, если их кто-то поддерживает, можно объединяться, а если кто-то не поддерживает — можно критиковать. Но я сейчас никакой критики идей не вижу.

— Единственная критика была относительно пункта, где нужно убить Путина. Кажется, на съезде были противоречия. Могли бы вы объяснить, что это за противоречие?

— Нет такого пункта (смеется — ред.). Это как раз люди Навального и разных других оппозиционных групп сознательно преувеличивают то, что говорил съезд.