РФ не в том положении, чтобы диктовать свои условия — МИД Украины 14 ноября, 12:12 В МИД Украины настаивают, что Москве придется выполнить требования Киева (Фото:МИД)

В Министерстве иностранных дел считают, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.

Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил спикер ведомства Олег Николенко, комментируя позицию российского стороны, которая утверждает, что в переговорах о перемирии «нужно учитывать ситуацию на земле».

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«Россия не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска», — утверждают в МИД РФ.

В свою очередь Николенко настаивает, что это единственная возможная формула мирных переговоров.

«Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий касательно неповторения агрессии. В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно», — подчеркнул дипломат.

После бегства ВС РФ из Херсона и возникшего из-за этого раскола внутри российского общества переговорные позиции Москвы настолько ослабли, что она начала призывать Киев к диалогу «без предварительных условий».

В свою очередь президент Владимир Зеленский настаивает на своем ультиматуме, согласно которому переговоры возможны лишь после выполнения РФ ряда ключевых требований, основным из которых является вывод ее войск с территории Украины.