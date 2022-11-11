Восторг, который не передать словами: жители Херсона встречают ВСУ — видео 11 ноября, 16:31 Люди встречают освободителей объятиями, желто-синими флагами и украинскими песнями (Фото:Коллаж НВ)

В пятницу, 11 ноября, первые украинские подразделения вошли в освобожденный от российских захватчиков Херсон, вызвав невероятный восторг местных жителей, которые провели под оккупацией более восьми месяцев.

Население города начало массово выходить на улицы с желто-синими флагами, чтобы встретить своих освободителей.

На обнародованных в соцсетях видео с места событий видно радостные толпы, которые обступают бойцов Сил обороны, чтобы выразить им свою благодарность.

Видео дня

Люди обнимаются с военными, помогают им возвращать на свои места государственные флаги и весело поют украинские песни.

Не менее тепло встречают военнослужащих ВСУ и жители окрестных сел.

Кто-то играет для них на скрипке национальный гимн, кто-то передает вооружения, похищенные у сбежавших российских солдат, а кто-то спешит избавить свой населенный пункт от кремлевской символики, вернув на его улицы украинский Тризуб.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.