Восторг, который не передать словами: жители Херсона встречают ВСУ — видео

11 ноября, 16:31
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Люди встречают освободителей объятиями, желто-синими флагами и украинскими песнями (Фото:Коллаж НВ)

Люди встречают освободителей объятиями, желто-синими флагами и украинскими песнями (Фото:Коллаж НВ)

В пятницу, 11 ноября, первые украинские подразделения вошли в освобожденный от российских захватчиков Херсон, вызвав невероятный восторг местных жителей, которые провели под оккупацией более восьми месяцев.

Население города начало массово выходить на улицы с желто-синими флагами, чтобы встретить своих освободителей.

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На обнародованных в соцсетях видео с места событий видно радостные толпы, которые обступают бойцов Сил обороны, чтобы выразить им свою благодарность.

Видео дня

Люди обнимаются с военными, помогают им возвращать на свои места государственные флаги и весело поют украинские песни.

https://twitter.com/bookazoid_/status/1591051041759711239
https://twitter.com/YWNReporter/status/1591049872475815936
https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1591042874401247232

Не менее тепло встречают военнослужащих ВСУ и жители окрестных сел.

Кто-то играет для них на скрипке национальный гимн, кто-то передает вооружения, похищенные у сбежавших российских солдат, а кто-то спешит избавить свой населенный пункт от кремлевской символики, вернув на его улицы украинский Тризуб.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1591037383629500417
https://twitter.com/sternenko/status/1591052577453805568
https://twitter.com/censor_net/status/1591028448125911041
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Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел.

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При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

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При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Херсон Херсонская область Контрнаступление Война России против Украины

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