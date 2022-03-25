«Нет никакого консенсуса с Россией». Кулеба объяснил заявление Эрдогана по поводу «договоренностей» с оккупантами 25 марта, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о достижении определенных договоренностей между Украиной и Россией.

Турецкий лидер заявлял, что Киев и Москва практически согласовали четыре пункта из шести, о которых страны не могли договориться в ходе мирных переговоров.

По его словам, речь идет о:

Видео дня

отказе Украины от вступления в НАТО,

статусе русского языка как второго государственного,

уступках Украины в вопросе демилитаризации,

гарантиях безопасности Украины.

Война России против Украины — последние новости

Впрочем, консенсус между Украиной и РФ не достигнут, заявил Кулеба в комментарии Украинской правде.

«Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины. В то же время важно объективно оценивать ситуацию. Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», — сказал Кулеба.

Также он отметил, что классифицировать переговоры на пункты некорректно, поскольку подгруппам делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

«Украинская делегация заняла жесткую позицию и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины», — подчеркнул министр.