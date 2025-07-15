Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна вместе с союзниками по НАТО продолжит вносить вклад в оперативные и значительные поставки военной помощи Украине .

Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я приветствую важное решение президента Трампа о предоставлении возможности поставки более современного вооружения Украине и значительного усиления экономического давления на Россию. Как один из крупнейших доноров Украины, Швеция вместе с союзниками по НАТО будет продолжать способствовать быстрым и значительным поставкам в Украину», — написал Кристерссон.

Реклама

Премьер-министр Швеции также призвал союзников объединить усилия, чтобы заставить Россию остановить войну.

«Время имеет решающее значение. Чем быстрее мы все объединимся, чтобы заставить Россию прекратить жестокую войну против Украины, тем больше жизней будет спасено», — подчеркнул он.

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, которые имеют зенитно-ракетные комплексы Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, определенная страна имеет 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.