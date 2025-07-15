Посол США при НАТО предупредил Путина, что союзники продолжат вооружать Украину

Решение США отправить Украине вооружение , за которое будут платить европейские союзники НАТО и Канада, является сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Украине будут поставлять американское вооружение, за которое заплатят европейцы, а процесс будет координировать глава НАТО Марк Рютте.

Реклама

«Дни, когда США направляли неограниченные средства налогоплательщиков для защиты Украины, закончились», — сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что в соответствии с соглашением Европа и Канада будут платить за вооружение, произведенное в США.

«Мы производим лучшее оружие в мире, и все хотят его [купить]. И мы будем отдавать приоритет оружию для Украины», — заявил он.

По его мнению, решение о вооружении является также сигналом для Путина.

«Мы дали вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа за это будет платить», — заявил посол.

Посол также сказал, что за последние 18 месяцев россияне заняли 1% украинской территории.

Он обратил внимание, что «они не достигают успеха, ежедневно теряют тысячи солдат».

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

Трамп в свою очередь заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты от бомбардировок Путина. Глава Белого дома добавил, что расходы на поставку будут компенсированы Европейским Союзом.