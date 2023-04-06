Переговоры с РФ по Крыму. Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал резонансное заявление замглавы ОП 6 апреля, 12:30 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Комментируя заявления о возможных переговорах с Россией по оккупированному Крыму в публикации Financial Times, в Офисе президента посоветовали ориентироваться только на слова главы государства Владимира Зеленского.



Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал в комментарии Liga.net.

Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова начать переговоры по Крыму, когда ВСУ подойдут к административной границе полуострова, однако Киев не исключает «путь освобождения силами нашей армии».

Видео дня

«В этом вопросе [вопросе переговоров] следует ориентироваться на слова президента Украины — верховного главнокомандующего», — заявил спикер Зеленского.

24 февраля Зеленский вновь подчеркнул, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства.



30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в феврале-марте 2023 года, 72% украинцев не считают переговоры с Россией действенным способом достижения мира.