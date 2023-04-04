Россия готовится оборонять Крым, строя десятки укреплений — WP показала спутниковые снимки 4 апреля, 10:10 Село Маслово в оккупированном Крыму, 3 января 2023 года (Фото:Maxar/The Washington Post)

В оккупированном Крыму россияне активно обустраивают оборону, сделав полуостров одной из наиболее укрепленных территорий в зоне боевых действий. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies, которые проанализировала The Washington Post.



Как пишет газета, оборонные сооружения появились в Крыму всего за несколько недель на фоне новостей о возможном контрнаступлении украинской армии. Спутниковые снимки показывают, что некоторые из них оккупанты построили за считанные дни.

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Для копания траншей Россия использует советские быстроходные машины БМП-3, которые работают со скоростью до полумили в час, даже когда мерзлая земля. Также оккупанты ищут рабочую силу, размещая объявления в Интернете. Например, строителям за обустройство окопов деревом и бетоном за работу обещают более $90 в день, пишет WP.

Журналисты рассказывают, что после недель копания территория вокруг небольшого города Медведевка, недалеко от перехода на материковую Украину, пронизана сложную сеть траншей протяженностью в несколько километров. Ходы прорезаны в земле под углами, чтобы у военных был более широкий диапазон огня. Рядом расположены другие укрепления, в частности глубокие рвы, где можно держать танки и тяжелые транспортные средства.

Медведевка 3 января и 11 февраля / Фото: Maxar/The Washington Post

И таких оборонительных сооружений в Крыму десятки, пишет издание. В частности, WP публикует спутниковые снимки за январь и февраль Армянска, Новоивановки и Маслового. Для защиты россияне также используют «танковые ловушки» и «зубы дракона».

Масловое / Фото: Maxar/The Washington Post

Новоивановка / Фото: Maxar/The Washington Post

Масловое / Фото: Maxar/The Washington Post

Кроме того, РФ построила километры укреплений возле города Витино — оккупанты обустроили траншеи вдоль 20 миль береговой линии. Спутниковые фото за 31 марта показывают, что в этом же районе появилась буксированная артиллерия.

Фото: Maxar/The Washington Post

Фото: Maxar/The Washington Post

На снимках видно, что многие оборонительные сооружения оккупанты построили вдоль водоемов, «что создает дополнительное препятствие потенциальному наземному наступлению Украины», отмечает WP.



Журналисты констатируют: хотя Россия построила оборонительные укрепления и в других местах, «масштабы крымских впечатляют». Например, в течение нескольких месяцев российские войска также строили укрепление вдоль ключевых точек в Херсонской области, а также возле Мелитополя через так называемый «сухопутный мост».

Ранее постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова.

Еще осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.