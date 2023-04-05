«Логика войны». Подоляк прогнозирует, что Украина зайдет в Крым через полгода 5 апреля, 11:41 Крым, 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что украинская армия будет в оккупированном Крыму через пять-семь месяцев, поскольку у России недостаточно ресурсов, чтобы удержать ситуацию.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Подоляк признает, что такой прогноз может быть «слишком оптимистичным», но, по его словам, он «математически выверен».

«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения, это очень мало — шесть месяцев, пять или семь месяцев — мы будем находиться в Крыму. Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте», — сказал он.

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На вопрос будет ли война за Крым, Подоляк ответил, что это война не за какую-то определенную территорию, а за право на существование цивилизованного мира и будет продолжаться, пока от российских войск не освободят всю территорию Украины.

Советник главы ОП говорит, что только после этого возможны переговоры относительно полуострова. Он подчеркнул, что прежде всего в Крыму нужно будет искоренить все российское, а те, кто не согласен жить по правилам Украины, может его покинуть.



«В Крым они натянули много людей из Российской Федерации, незаконно получивших наше имущество. В 2014 году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров Крым. Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть каких-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован», — добавил Подоляк.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки полуострова.

