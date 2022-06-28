Пентагон рассказал о сопротивлении российской оккупации в Херсоне 28 июня, 09:17 Пентагон сообщил об украинском сопротивлении в Херсоне (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Пентагон сообщил о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона.

«За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников», — сказал официальный представитель Пентагона в ходе брифинга.

Также он отметил, что украинским Вооруженным силам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона.

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Накануне в оперативном командовании Юг сообщили, что Вооруженные силы Украины понемногу оттесняют российских оккупантов на юге. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

По данным Генштаба, армия РФ пытается не допустить проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

24 июня стало известно о подрыве автомобиля одного из самых известных коллаборантов во временно захваченном Херсоне Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте. Также сообщалось о подрывах автомобилей еще нескольких коллаборантов из региона — Юрия Турулева и нардепа Алексея Ковалева.



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