Пентагон рассказал о сопротивлении российской оккупации в Херсоне

28 июня, 09:17
Пентагон сообщил об украинском сопротивлении в Херсоне (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Пентагон сообщил об украинском сопротивлении в Херсоне (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Пентагон сообщил о растущих признаках сопротивления российской оккупации недалеко от Херсона.

«За последние несколько дней нам стало известно об убийствах местных российских чиновников», — сказал официальный представитель Пентагона в ходе брифинга.

Также он отметил, что украинским Вооруженным силам удалось освободить несколько небольших городов к северо-западу и западу от Херсона.

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Накануне в оперативном командовании Юг сообщили, что Вооруженные силы Украины понемногу оттесняют российских оккупантов на юге. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

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По данным Генштаба, армия РФ пытается не допустить проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

24 июня стало известно о подрыве автомобиля одного из самых известных коллаборантов во временно захваченном Херсоне Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте. Также сообщалось о подрывах автомобилей еще нескольких коллаборантов из региона — Юрия Турулева и нардепа Алексея Ковалева.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Пентагон Война России против Украины

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