На юге Украины оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ — Генштаб 28 июня, 08:40 Оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ на юге (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей.

Как сообщает Генштаб, армия РФ пытается не допустить проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны оккупанты обстреляли подразделения украинских войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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