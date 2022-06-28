На юге Украины оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ — Генштаб
Оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ на юге (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей.
Как сообщает Генштаб, армия РФ пытается не допустить проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.
С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны оккупанты обстреляли подразделения украинских войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
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