На юге Украины ВСУ понемногу оттесняют оккупантов: враг готовит запасные рубежи 27 июня, 15:08 Цей матеріал також доступний українською ВСУ понемногу оттесняют оккупантов на юге Украины (Фото:Генштаб)

Вооруженные силы Украины понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Однако периодически они пытаются восстановить положение и проводить такие небольшие вылазки, атаки, чтобы сдвинуть нас с освобожденных территорий», — отметила она.

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По словам Гуменюк, некоторые публичные заявления существенно навредили продвижению ВСУ в Херсонской области.

«Слишком радостные и преждевременные сообщения — они неуместны в то время, когда продолжается военная операция. Я напомню, что операция происходит на открытой местности. Степная местность — очень тяжелая для ведения открытых боев», — добавила она.

Гуменюк также указала на преимущество оккупантов в артиллерии.

«Для того, чтобы нам отчитаться о каких-либо существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции», — подчеркнула она и обратилась с призывом не сообщать об успехах ВСУ до военного командования.

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