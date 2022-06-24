В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов: он погиб на месте 24 июня, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Коллаборант Савлученко погиб на месте (Фото:Гончаренко/Telegram)

В захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

Об этом в Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко. Информация также появилась в российских пропагандистских СМИ.

Российские оккупанты назначили Савлученко «главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области».

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22 июня в Чернобаевке Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева. Предатель получил лишь легкие ранения.

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