В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов: он погиб на месте
Коллаборант Савлученко погиб на месте (Фото:Гончаренко/Telegram)
В захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.
Об этом в Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко. Информация также появилась в российских пропагандистских СМИ.
Российские оккупанты назначили Савлученко «главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области».
22 июня в Чернобаевке Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева. Предатель получил лишь легкие ранения.
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