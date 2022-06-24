В Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов: он погиб на месте

24 июня, 09:58
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Коллаборант Савлученко погиб на месте (Фото:Гончаренко/Telegram)

Коллаборант Савлученко погиб на месте (Фото:Гончаренко/Telegram)

В захваченном Херсоне подорвали автомобиль одного из самых известных коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

Об этом в Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко. Информация также появилась в российских пропагандистских СМИ.

Российские оккупанты назначили Савлученко «главой управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области».

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22 июня в Чернобаевке Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева. Предатель получил лишь легкие ранения.

https://www.youtube.com/embed/YyfAQtQv_Yc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Коллаборант Война России против Украины

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