В Каховке горел автомобиль одной из коллаборанток — «начальницы отдела образования» 26 июня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Херсонской ОВА сообщил о возгорании автомобиля одной из коллаборанток Каховки (Фото:Сергей Хлань/Facebook)

Во временно захваченной российскими оккупантами Каховке сгорел автомобиль самозваной «начальницы отдела образования» Ирины Махневой. Коллаборантка жива.



Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

По его словам, автомобиль загорелся поздно вечером в субботу, 25 июня. В комментарии Суспільному Хлань уточнил, что на тот момент он был закрыт, причины возгорания неизвестны.

Видео дня

Советник главы Херсонской ОВО рассказал, что Махнева в 90-х годах работала учительницей начальных классов во второй и пятой школах Каховки.

«Тогда директором второй школы была Галина Соломахина. Она говорит, что Ирина Махнева была слабым учителем. Потом Ирина вышла замуж и уехала в Португалию. Вернувшись, торговала на каховском рынке португальской обувью», — рассказал он.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что авто коллаборантки взорвали.

24 июня стало известно о подрыве автомобиля одного из самых известных коллаборантов во временно захваченном Херсоне Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте. Также сообщалось о подрывах автомобилей еще нескольких коллаборантов из региона — Юрия Турулева и нардепа Алексея Ковалева. После ликвидации Савлученко Хлань заявил, что «партизанское движение будет только нарастать».

Смерть колаборанта Савлученка – перший вдалий замах наших партизанів на Херсонщині – Карпінська https://www.youtube.com/watch?v=2iRNE2SNhgI

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.