В Чернобаевке подорвали автомобиль местного коллаборанта
В Чернобаевке подорвали автомобиль коллаборанта Турулева (Фото:Херсонский городской совет)
В Чернобаевке Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
«Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал», — отметил он.
Больше деталей происшествия пока нет.
Вскоре российское пропагандистское агентство РИА новости сообщило, что Турулев был легко ранен.
Ранее также появилась неофициальная информация о том, что в Херсонской области ликвидировали коллаборанта Алексея Ковалева, который был депутатом от Слуги народа.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.