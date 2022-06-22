В Чернобаевке подорвали автомобиль местного коллаборанта 22 июня, 14:01 Цей матеріал також доступний українською В Чернобаевке подорвали автомобиль коллаборанта Турулева (Фото:Херсонский городской совет)

В Чернобаевке Херсонской области взорвали автомобиль местного коллаборанта Юрия Турулева.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Подорвана его машина, но коллаборант не пострадал», — отметил он.

Больше деталей происшествия пока нет.

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Вскоре российское пропагандистское агентство РИА новости сообщило, что Турулев был легко ранен.

Ранее также появилась неофициальная информация о том, что в Херсонской области ликвидировали коллаборанта Алексея Ковалева, который был депутатом от Слуги народа.

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