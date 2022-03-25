Приближенный олигарх. Путин лично одобрил участие Абрамовича в российско-украинских переговорах — FT 25 марта, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Российский олигарх Роман Абрамович (Фото:Reuters/John Sibley)

Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие миллиардера Романа Абрамовича в мирных переговорах России и Украины.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

«Прямое благословение от Путина» свидетельствует, что Абрамович добивался одобрения на самом высоком уровне и противоречит давним заявлениям олигарха, что у него нет близких отношений с российским президентом, отмечает газета.

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По словам трех собеседников издания, получив одобрение от Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры.

С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план прекращения российского вторжения в Украину, хотя Киев и западные союзники опасаются, что Москва может использовать переговоры как уловку, чтобы выиграть время для перегруппировки своих войск и начала нового наземного наступления.

Западные чиновники, осведомленные о ходе переговоров, сомневаются, что Абрамович вообще играл какую-либо роль в этом процессе. Другие предположили, что он пытался преувеличить свои усилия, чтобы не стать мишенью для западных санкций и не потерять контроль над своими активами в Великобритании, включая футбольный клуб Челси.

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ЕС и Великобритания ввели санкции против Абрамовича, а США воздержались. По данным Wall Street Journal, Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить ограничения против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

На протяжении десятилетий Абрамович старался избегать ассоциаций с Путиным. В 2000 по 2008 годах миллиардер был губернатором отдаленной Чукотской области.

Абрамович не присутствовал на круглом столе, который Путин устроил для олигархов и глав государственных компаний после начала вторжения в Украину. В 2003 году миллиардер сказал Financial Times, что у него «нет особых отношений» с Путиным.

Вводя санкции против него, в ЕС заявили, что связи Абрамовича с российским президентом «помогли ему сохранить значительное состояние».

Глава Слуги народа Давид Арахамия и член украинской делегации на переговорах заявил FT, что виделся с Абрамовичем в белорусском Гомеле в ходе первого раунда переговоров.

«Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах», — сказал Арахамия.

Он добавил, что миллиардер «вошел в процесс через международную еврейскую общину».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг заявил, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров.

В последние недели, пока переговоры проходят онлайн, Абрамович сосредоточил свои усилия на гуманитарных вопросах, а также пытался организовать встречи с иностранными посредниками, рассказали источники FT.

В марте Абрамович встречался с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером и главой российской делегации на переговорах Владимиром Мединским. Его частный самолет летал в Израиль и Турцию.

В Турции Абрамович встретился с Ибрагимом Калином, старшим советником по внешней политике президента Реджепа Эрдогана, сообщил газете источник.

Две яхты, принадлежащие Абрамовичу, на этой неделе пришвартовались на южном побережье страны.

Абрамович — бывший нефтяной магнат, владелец лондонского футбольного клуба Челси, нескольких яхт и роскошных домов в США и Великобритании. Ему также принадлежит миноритарный пакет акций металлургической и горнодобывающей компании Evraz PLC.

По данным WSJ, США планировали ввести против него санкции совместно с ЕС и Британией, однако не сделали этого из-за просьбы Зеленского. Олигарха видели в столице Беларуси в конце февраля во время раунда переговоров.