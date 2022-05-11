Отношения с Путиным никогда не смогут нормализоваться — премьеры Британии и Швеции 11 мая, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его шведская коллега Магдалена Андерссон заявили, что отношения с российским диктатором Владимиром Путиным никогда не смогут нормализоваться после вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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«Лидеры согласились с тем, что последствия отвратительного путинского вторжения в Украину коренным образом изменили архитектуру международной безопасности. Они подчеркнули, что отношения с Путиным никогда не смогут нормализоваться», — заявил представитель Джонсона после встречи премьер-министров.

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По итогам встречи Британия и Швеция подписали соглашение о взаимной безопасности. Это соглашение может также означать обмен разведданными и совместные военные учения.

Ранее Вашингтон предупредил Индонезию, что российский диктатор Владимир Путин не должен быть допущен к участию в саммите G20 в этом году.

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