Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимной безопасности 11 мая, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Магдалена Андерссон (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимной безопасности.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает ВВС.

«Если бы Швеция подверглась нападению и обратилась к нам за помощью и поддержкой, то мы бы ее оказали», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Соглашение о взаимной безопасности может также означать обмен разведданными и совместные военные учения.

Джонсон отправился с визитом в Швецию и Финляндию, чтобы обсудить войну в Украине, на фоне дебатов в обеих странах о том, вступать ли им в НАТО.



Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна «изучает все возможные варианты, и НАТО — один из них, который находится на столе переговоров».

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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