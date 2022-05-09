Министр обороны Британии приравнял фашизм и тиранию Путина к нацизму 9 мая, 08:26 Цей матеріал також доступний українською Российские высшие чины должны предстать перед трибуналом — Уоллес (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Владимир Путин и его ближайшее политическое окружение «зеркалят фашизм» нацистов посредством вторжения в Украину, убежден министр обороны Великобритании Бен Уоллес.



Война России против Украины — главные события 9 мая

В своей речи, которую цитирует The Guardian, чиновник отметил, что с помощью вторжения в Украину российский диктатор, его ближайшее окружение и генералы теперь «зеркалят» фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века.

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По его словам, неспровоцированное и незаконное вторжение РФ в Украину, нападения россиян на невинных граждан и их дома, масштабные зверства, в том числе умышленно совершенные, против женщин и детей, «портят память о прошлых жертвах и некогда гордую мировую репутацию России».

«Давайте отметим абсурдность российских генералов — блистательных в наманикюренных парадных мундирах и отягощенных многочисленными медалями — за то, что они полностью замешаны в похищении Путиным гордой истории защиты их предков от безжалостного вторжения, победы над фашизмом, жертвования собой ради высшей цели», — считает Уоллес.

Британский министр обороны также указал на то, что российские военные не только занимаются незаконным вторжением и военными преступлениями, но и их высшие чины подвели своих рядовых до такой степени, что должны предстать перед военным трибуналом.

В своем обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность у том, что кремлевский диктатор Путин не победит в войне против Украины.



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