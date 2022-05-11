«Достойный выход — застрелиться». Путин в тупике, будет воевать до последнего бурята. Кто его может остановить — дипломат 11 мая, 14:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что у российского диктатора Владимира Путина нет выхода из войны в Украине. Похожего мнения придерживается и дипломат Александр Хара.

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«[Путин] совершил большую ошибку, переоценив свои силы и недооценив наши. Те политические условия, которые он поставил перед своими Вооруженными силами, были невыполнимы, даже если бы они нас захватили. Как можно денацифицировать Украину, которая не является нацистской и никогда таковой не была? Эта „виртуальная“ реальность, в которой он живет, его завела в тупик. Если у него и есть какой-то достойный выход, это застрелиться», — рассказал Хара в эфире Радио НВ.

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Но дипломат не считает, что у диктатора есть офицерская честь или необходимые моральные качества, чтобы закончить войну своим самоубийством или капитулировать.

«Поэтому он будет идти совершенно понятным путем — до последнего бурята. Будут бросать сюда [всех] — «бабы нарожают», — отметил Хара.

Спасти ситуацию может окружение Путина, добавил дипломат, прежде всего — военные и работники спецслужб:

«У россиян есть выход. Я говорю не о плебеях, которые, безусловно, радуются всему этому. <...> Есть выход у ближайшего окружения, которое понимает, к чему это может привести, и которые уже многое потеряли — имущество в Лондоне, деньги, возможность путешествовать. Они могут его изолировать и попытаться пойти на сепаратные переговоры или с нами, или с американцами для того, чтобы остановить это безумие».

Устранить Путина, уверен Хара, будет сложно, но не невозможно:

«Путин в этом смысле очень умный человек или урод. Он хорошо знает истории, каким образом убивали, сам он убивал и политиков, и оппонентов. Потому он очень хорошо защищается. Но не бывает такого, чтобы одну систему не сломала другая».

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