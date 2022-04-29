Белый дом настаивает, что Россия не должна быть допущена к участию в G20

29 апреля, 22:36
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Вашингтон предупредил Индонезию, что российский диктатор Владимир Путин не должен быть допущен к участию в саммите G20 в этом году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает CNN.

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Она отметила, что до саммита еще шесть месяцев, и не уточнила, будет ли в нем участвовать президент США Джо Байден. Но подчеркнула, что России там быть не должно.

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«Президент публично выразил свое несогласие с участием президента Путина в G20», — сказала она о позиции Байдена.

Псаки добавила, что нет никаких признаков того, что Россия готова заниматься серьезной дипломатией.

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«Многое может произойти за это время, но мы, конечно же, пока не видим признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах», — сказала она.

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

29 апреля Путин в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что примет участие в саммите.

Ранее президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Джен Псаки Белый дом Война в Украине

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