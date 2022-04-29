Белый дом настаивает, что Россия не должна быть допущена к участию в G20 29 апреля, 22:36 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Вашингтон предупредил Индонезию, что российский диктатор Владимир Путин не должен быть допущен к участию в саммите G20 в этом году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает CNN.

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Она отметила, что до саммита еще шесть месяцев, и не уточнила, будет ли в нем участвовать президент США Джо Байден. Но подчеркнула, что России там быть не должно.

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«Президент публично выразил свое несогласие с участием президента Путина в G20», — сказала она о позиции Байдена.

Псаки добавила, что нет никаких признаков того, что Россия готова заниматься серьезной дипломатией.

«Многое может произойти за это время, но мы, конечно же, пока не видим признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах», — сказала она.

Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

29 апреля Путин в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что примет участие в саммите.

Ранее президент Индонезии пригласил Зеленского на саммит G20.

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