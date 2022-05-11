«Ведет огромное государство к краху». Как угасает Путин, а за ним рушится и российский режим — интервью с психологом 11 мая, 11:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Визуализация могилы российского диктатора Владимира Путина на блокпосте возле Днепра. 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Психолог Валентин Ким в эфире Радио НВ проанализировал поведение и слова российского диктатора Владимира Путина по случаю 9 мая, а также рассказал, как с точки зрения науки произойдет «камнепад русской действительности».

— Путин во время парада победы выглядел иначе по сравнению с предыдущим годом? Он был словно расстроен, не всегда удалось ему прочесть из блокнотика. О чем это говорит?

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— В любой речи любого лидера иногда бывают моменты, когда он что-то неправильно делает — не может перевернуть страницу, [например]. Бывают какие-то факапы в процессе исполнения речи. Поэтому кое-что можно списать просто на случайность.

Я обратил внимание, прежде всего, на походку Путина. К этой манере шествия очень часто привлекают внимание эксперты. И в этом году я и мои коллеги увидели, что для Путина уже становится присуща особенность старческой походки. То есть он больше раскачивается, у него начинают проявляться какие-то проблемы с правой рукой. Он уже начинает ходить, как человек, находящийся в почтенном возрасте.

У него нет энергии — той самой энергии, которая необходима для того, чтобы возглавлять нацию, куда-то ее вести, к каким-то победам.

[На параде] мы увидели уже Путина, которому действительно в этом году исполнится 70 лет. Перед нами [был] достаточно старый человек не в энергичном состоянии. Это первое, что бросается в глаза.

— Группа Порнофильмы назвала его «престарелый диктатор» в одной из собственных песен. Мы сейчас эту картинку и увидели?

— Что-то вроде этого. Возрастная психология накладывает свой отпечаток на поведение любого человека, особенно того, который столько лет уже находится у власти. Если Путин приходил к власти еще достаточно зрелым человеком, то сейчас он уже погружается в этот жизненный период старости. Этот период характеризуется тем, что энергии мало, что на человека давит необходимость сделать что-то важное в своей жизни, как-то запомниться.

С другой стороны, [есть] несостоятельность сделать нечто, требующее большого количества энергии. Необходимо понимать, что российская структура власти держится именно на силе, на самцовости, на альфовости, на человеке, возглавляющем всю эту вертикаль. И если лидер начинает терять силы, то сама система не может ему эти силы и эту энергию придавать. Ибо все ждут, раскрыв рот, что скажет первое лицо в государстве. И когда у этого первого лица не хватает энергии, то буксует и самая бюрократическая российская машина. Поэтому мы действительно сейчас видим «закат» империи. Он не будет линейным. Я не знаю, сколько он продержится. Но это уже действительно «закат» империи, потому что, как говорил какой-то русский псевдополитик: «Есть Россия — есть Путин, нет Путина — нет России». Мы сейчас чаще будем наблюдать, как Путина нет.

— Когда российский президент Борис Ельцин отходил от власти, но решение о преемнике не было принято, о нем говорили «рукопожатие крепкое». Вроде бы у Ельцина еще были какие-то потуги к здоровью. Мы сейчас такое же будем слышать и о Путине?

— Думаю, да. Система начнет подчеркивать его силу и способность что-либо делать. Это достаточно давняя традиция для российской пропаганды.

[Имидж] Владимира Путина держится фактически на двух фотографиях. Первая — молодой Владимир Путин, занимающийся дзюдо, — это демонстрация его силы и его способности что-то делать. Вторая фотография — это уже зрелый Путин с голым торсом, который едет на лошади, ловит рыбу.

На этих двух линейно построенных образах держится ощущение силы Путина. А сейчас мы видим Путина достаточно почтенного возраста, у которого уже есть проблемы со здоровьем. Пройдет еще пять лет, например, и мы возле Мавзолея не сможем отличить, где ветеран, а где там Путин, потому что все они будут примерно одного возраста.

То есть мы начинаем видеть этот возрастной «закат» лидера. Исходя из того, что российская система власти привязывает правительство к личности фаворита, мы будем наблюдать и «закат» русской империи. Как дальше будет — посмотрим, но сейчас Россия находится в достаточно уязвимом состоянии, потому что от здоровья первого лица зависит и состояние здоровья самого государства.

— Журналистка российской службы Голоса Америки Ксения Туркова сравнила речи к 8 мая у президента Украины Владимира Зеленского и к 9 мая у Путина. У первого — боль за погибших любой национальности. А у второго — ура-патриотизм. О чем это говорит?

— Путин в этом случае излучает воспоминания, надежды, желание в большей степени своего поколения, чем всего российского народа. А его поколение — это то, родившееся в 1950-х годах, произраставшее в советское время, которое во время развала Советского Союза оказалось ни с чем. И этот реваншизм, желание воспроизвести прежнюю империю, попытки одновременно получить и стабильность, и величие, этот внутренний конфликт сразу проявляется и в речи первого лица.

То есть мы видим, что Путин пытается прокричать «ура», а энергии в этом «ура» нет. Но попытка призвать к чему-то, что якобы должно спасти разваливающуюся империю — и ему, и российскому политикуму достаточно присуще.

Для нашего государства, не являющегося классической демократией, но уверенно двигающегося именно в этом направлении, более присуща человечность, ориентация на ценности. И это очень хорошо, что сейчас они у нас появляются с такой силой. Нам более присуща ориентация на западные ценности — на ценность человеческой жизни, на ценность права. А россияне выбрали такой путь и такого президента, который ведет их только в прошлое. И сам Путин, как человек прошлого, пытается воссоздать Советский Союз — в то время, когда все было понятно, когда печень работала, когда девушки были молоды, и сам он был дееспособен. И это желание воспроизвести прошлое, поднять этого зомби под названием Советский Союз, руководит направлениями мнений Путина. Это ведет огромное государство прямо к краху.

— В речи он был очень сильно сконцентрирован на прошлом. Это все еще работает на российскую аудиторию? А еще он ни разу не упомянул Украину.

— Именно так это работает для той аудитории, на которую это рассчитано.

Я бы выделил две ключевые позиции в этом месседже. Первая — «мы не такие, как другие», постоянно артикулируемые российскими властями. Они постоянно подчеркивают свою инаковость, непохожесть, якобы духовность избранного народа. А вторая позиция состоит в том, что «Запад загнивал» и «все понятно, но происходящее исторически обусловлено». То есть, современная Россия обречена на эту инерцию исторических предпосылок.

Эта милитарность, культ древности, культ силы, культ войны — это все в российской риторике создает одновариантность развития. То бишь «мы обречены на войну», «мы обречены на постоянное сопротивление проклятому загнивающему Западу, который никак не сгниет». Эта обреченность в речи и есть тот камешек, который вызывает камнепад российской действительности. Будем надеяться на это.

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