До конца мая в Европе могут начать отменять авиарейсы из-за нехватки топлива

Как заявил председатель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш, оценка Международного энергетического агентства о том, что топливо для самолетов может закончиться в Европе через шесть недель, является «трезвой».

Об этом сообщило издание Euractive.

«Мы также подсчитали, что к концу мая можем начать наблюдать некоторые отмены рейсов в Европе из-за нехватки авиационного топлива. Это уже происходит в некоторых частях Азии», — говорится также в его заявлении.

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Уолш добавил, что в случае возникновения дефицита реактивного топлива «важно, чтобы у властей были хорошо информированные и скоординированные планы нормирования».



Брюссель планирует предложить «добровольную координацию» для перераспределения реактивного топлива по всей Европе, чтобы избежать регионального дефицита, сообщил изданию чиновник, знакомый с этим вопросом.

Некоторые страны располагают большими запасами реактивного топлива, чем другие, но все в ЕС соглашаются, что ни одна не должна сталкиваться с дефицитом, добавил он.

Проблемы с авиационным топливом возникли из-за блокирования Ираном Ормузского пролива.

Неудачная попытка разблокирования Ормузского пролива



В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

18 апреля представитель Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия заявил, что Иран возвращает жесткий контроль над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.

В тот же день стало известно, что несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.