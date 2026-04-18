«За час семь ложных заявлений». Иран обвинил Трампа во лжи относительно Ормузского пролива

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию, которая не даст Вашингтону преимущества ни в переговорах, ни на поле боя.

Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети X.



По словам Галибафа, Трамп «за один час сделал семь заявлений», и все они, как утверждает иранский чиновник, были ложными. Он также заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

Реклама:

«Президент США за один час сделал семь заявлений — и все семь были ложными. Этой ложью они не выиграли войну и точно ничего не достигнут и в переговорах. Если блокада будет продолжаться, Ормузский пролив не останется открытым», — сказал Галибаф.

Реклама

Это заявление прозвучало после того, как Трамп 17 апреля написал, что Ормузский пролив якобы «готов к работе» и открыт для полного судоходства. В то же время сами иранские чиновники ранее отмечали, что движение через пролив возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Отдельно Галибаф фактически повторил линию Тегерана относительно других заявлений Трампа, в частности о якобы готовности Ирана передать Соединенным Штатам обогащенный уран. Иранская сторона это уже публично опровергла.

Также накануне Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в рамках переговоров с Соединенными Штатами, в частности на совместное изъятие обогащенного урана с территории страны и его дальнейшую транспортировку в США.