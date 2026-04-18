Иран повторно закрыл Ормузский пролив менее чем через сутки после открытия

Грузовое судно в Персидском заливе, недалеко от Ормузского пролива (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Об этом заявил представитель Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Он отметил, что Иран «с добрыми намерениями» согласился на управляемый проход ограниченного количества нефтяных и торговых судов через Ормузский пролив, но США, по его словам, «продолжают свои пиратские действия под прикрытием так называемой блокады».

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«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под жестким управлением и контролем вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Представитель добавил, что Ормузский пролив будет «под строгим контролем» до тех пор, пока США не отменят ограничения на движение судов в Иран и из него.

Ранее агентство Bloomberg написало, что в Персидском заливе 18 апреля несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив.

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

Президент Дональд Трамп впоследствии отметил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки к иранским портам или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.