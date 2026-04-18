Иран повторно закрыл Ормузский пролив менее чем через сутки после открытия

18 апреля, 12:17
Грузовое судно в Персидском заливе, недалеко от Ормузского пролива (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Грузовое судно в Персидском заливе, недалеко от Ормузского пролива (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Иран возвращает жесткий контроль над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.

Об этом заявил представитель Центрального штаба Ирана Хатам аль-Анбия, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Он отметил, что Иран «с добрыми намерениями» согласился на управляемый проход ограниченного количества нефтяных и торговых судов через Ормузский пролив, но США, по его словам, «продолжают свои пиратские действия под прикрытием так называемой блокады».

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«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся к прежнему состоянию, и этот стратегический водный путь находится под жестким управлением и контролем вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Представитель добавил, что Ормузский пролив будет «под строгим контролем» до тех пор, пока США не отменят ограничения на движение судов в Иран и из него.

Ранее агентство Bloomberg написало, что в Персидском заливе 18 апреля несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив.

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17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В то же время иранские чиновники уточнили, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

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Президент Дональд Трамп впоследствии отметил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки к иранским портам или из них.

В ночь на 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Ормузский пролив война США в Иране война против Ирана США Иран

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