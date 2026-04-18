В Персидском заливе в субботу, 18 апреля, несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти через Ормузский пролив , о разблокировании которого Иран заявил 17 апреля, пишет Bloomberg .

Пять греческих и индийских танкеров направлялись на северо-восток к Ормузу из вод вблизи Дубая, загруженные нефтью, прежде чем начали разворачиваться 18 апреля. Некоторые из них сейчас стоят на месте неподалеку от места разворота, рядом с иранским островом Кешм. Шестое судно исчезло с радаров ночью на пути к Ормузу, пишет Bloomberg.

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Причины резкого изменения курса пока неизвестны. Судовладельцы и нефтетрейдеры растеряны и пытаются выяснить, сдержит ли Иран свое обещание оставить Ормузский пролив открытым для всех, сказано в материале.

По данным агентства, шесть танкеров перевозят около 8,3 миллиона баррелей нефти. Их успешные транзиты означали бы самый большой поток сырой нефти из Персидского залива за один день с начала войны в Иране.

Фото: Bloomberg

По данным источников, судовладельцы учитывают предупреждение о том, что им все равно понадобится разрешение от ВМС Ирана, несмотря на заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи об открытии стратегического пролива.

Bloomberg опубликовал список судов, развернувшихся перед Ормузским проливом на следующий день после заявления о его разблокировании:

Nissos Keros — загруженный около 1,8 млн баррелей сырой нефти из Объединенных Арабских Эмиратов, простаивает у острова Кешм. Судно под флагом Маршалловых Островов принадлежит греческой компании.

Minerva Evrope — направлялось в Турцию с более 1 миллионом баррелей иракской нефти, его оператором является компания из Афин.

Sanmar Herald под флагом Индии — развернулось и сейчас возвращается в Персидский залив.

Desh Garima — исчезло с радаров в 04:20 по местному времени ( 03:50 по Киеву), когда находилось рядом с Sanmar Herald.

03:50 по Киеву), когда находилось рядом с Sanmar Herald. Desh Vaibhav — под флагом Индии остановилось вблизи Nissos Keros.

Desh Vibhor — судно, связанное с Индией, также развернулось.

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17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

Инфографика: NV

В то же время иранские чиновники заявляли, что движение возможно только при координации с Корпусом стражей исламской революции, а дальнейший режим прохода будет зависеть от действий США.

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Дональд Трамп впоследствии заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки к иранским портам или из них.

Ночью 18 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что при условии продолжения американской блокады Ормузский пролив не будет считаться полностью открытым, а прохождение судов будет происходить только по определенному маршруту и с разрешения Ирана.