Стармер заявил, что более 10 стран готовы присоединиться к оборонительной миссии в Ормузском проливе

Кир Стармер объявил о совместном плане по защите судоходства в Ормузском проливе (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Великобритания, Франция и другие международные партнеры разработали совместный план для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе .

Об этом он написал в соцсети X в пятницу, 17 апреля.

«Хорошая новость: Ормузский пролив снова открыт. Это должно быть долгосрочное и действенное решение, без пошлин и ограничений маршрутов. Сегодня мы объявили о нашем совместном плане с Францией и другими международными партнерами по защите свободы судоходства. Нам нужно, чтобы вернулись мир и стабильность, а также было заключено постоянное перемирие», — говорится в заметке.

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Стармер впоследствии уточнил, что присоединиться к международной миссии по охране судоходства в Ормузском проливе готовы более 10 стран, пишет Reuters.

Франция и Великобритания организовали встречу в Париже с представителями 49 стран, чтобы обсудить возможную многонациональную оборонительную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, когда условия это позволят.

«Мы продолжим эту работу на конференции по военному планированию, которая состоится в Лондоне на следующей неделе, где мы объявим больше деталей относительно состава миссии. Уже более десяти стран предложили предоставить свои ресурсы», — сказал Стармер журналистам вместе с лидерами Франции, Германии и Италии.

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение НАТО о помощи в Ормузском проливе, в очередной раз раскритиковав альянс.

17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

В свою очередь Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США.

Что касается Ормузского пролива, то 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.