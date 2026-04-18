«Придется снова сбрасывать бомбы». Трамп заявил, что может не продлить перемирие с Ираном, если соглашение не удастся заключить до 22 апреля

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами на борту самолета Air Force One во время полета на базу Эндрюс, 17 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент Дональд Трамп заявил, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если переговоры не приведут к заключению соглашения до среды, 22 апреля. Об этом сообщает CNN .

На борту самолета Air Force One журналисты спросили у Трампа, продолжит ли он перемирие или возобновит удары, если переговоры не дадут результатов.

«Возможно, я не продлю его. Тогда у вас будет блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы», — ответил президент США.

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Трамп также сказал, что второй раунд переговоров между США и Ираном, вероятно, состоится в эти выходные. Он ожидает, что окончательное соглашение о прекращении войны будет достигнуто в ближайшие «день-два».

22 апреля истекает срок временного перемирия между США и Ираном, которое длится с 8 апреля.

Первый раунд переговоров между представителями США и Ирана состоялся 11−12 апреля, но завершился без каких-либо объявленных договоренностей.

17 апреля Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны могут заключить «довольно скоро».

В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.