Истерия агрессора. В РФ завели уголовные дела на прокуроров и судей МУС после решения о выдаче ордера на арест Путина 20 марта, 14:33 В СК РФ отреагировали на историческое решение МУС об ордере на арест Путина (Фото:СК РФ)

Следственный комитет страны-агрессора РФ начал уголовные дела против прокуроров и судей Международного уголовного суда после решения о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, уголовные дела возбуждены в России против прокурора МУС Карима Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

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Решение о выдаче ордера на арест Путина в Следкоме РФ назвали «незаконным». Там также не увидели оснований для привлечения российского диктатора к уголовной ответственности.

В действиях прокуроров МУС в Кремле увидели ряд преступлений — привлечение «заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», а также «приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

Судей МУС готовятся обвинить в «заведомо незаконном заключении под стражу» Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

