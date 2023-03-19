«Элиты содрогнулись». Что будет с Россией после ордера на арест Путина — интервью NV с Иваном Преображенским об изменении правил игры 19 марта, 12:01 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина существенно меняет правила игры и внутри России, и в мире, считает политолог Иван Преображенский.

В день вынесения решения Международного уголовного суда в Гааге души российской элиты основательно содрогнулись, уверен он, но выдать военного преступника суду они не смогут.

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Что изменится внутри России и усилится ли паранойя диктатора, Преображенский рассказал в интервью Radio NV.

— Можно ли говорить о том, что ордер на арест Путина меняет правила игры?

— Думаю, что вы совершенно правы. Речь идет о существенном изменении правил игры, которые еще, возможно, пока многими неосознанны и будут осознаваться постепенно в ближайшие месяцы, скорее всего.

С моей точки зрения (может быть, это прозвучит несколько неожиданно), важность не столько в том, что ордер был выписан на Владимира Путина, потому что это неизбежно должно было произойти. Честно говоря, должно было произойти уже очень давно, возможно, даже до аннексии Крыма. Но понятно было, что Запад готов был с ним разговаривать и находить пути для взаимодействия.