Ордер на арест Путина: в Кремле сделали вид, будто диктатора не задело решении суда в Гааге
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via Reuters)
В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин «не принимает близко к сердцу» решение Международного головного суда о выдаче ордера на его арест.
Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора Владимир Песков, пишет РБК.
Он добавил, что Путин относится к этому «спокойно».
«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем», — сказал Песков.
Он добавил, что Путин «продолжает работать».
17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.
Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.
В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.