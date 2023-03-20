Ордер на арест Путина: в Кремле сделали вид, будто диктатора не задело решении суда в Гааге 20 марта, 12:43 Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via Reuters)

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин «не принимает близко к сердцу» решение Международного головного суда о выдаче ордера на его арест.

Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора Владимир Песков, пишет РБК.

Он добавил, что Путин относится к этому «спокойно».

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире. Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем», — сказал Песков.

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Он добавил, что Путин «продолжает работать».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.