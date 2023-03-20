Прокурор МУС заявил, что ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни 20 марта, 14:07 МУС выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via Reuters)

Ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина будет действовать, вероятно, до конца его жизни, заявил один из прокуроров инстанции сэр Джеффри Найс.

Он возглавлял обвинение в суде над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем. В интервью ВВС Найс подчеркнул, что ордер изменит отношение иностранных лидеров к Путину.

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«Он будет оставаться предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан в руки правосудия и оправдан. Это кажется крайне маловероятным, так что он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни», — пояснил он.

Другой прокурор МУС Карим Хан уточнил, что ордер был выдан «на основании судебно-медицинских доказательств, тщательной проверки и того, что было сказано этими двумя лицами».

Первоначально суд в Гааге рассматривал возможность сохранения ордеров на арест в тайне, но решил обнародовать их, чтобы попытаться остановить дальнейшее совершение преступлений.

«С детьми нельзя обращаться как с военными трофеями, их нельзя депортировать. Для такого рода преступлений не нужно быть юристом, нужно быть человеком, чтобы понять, насколько это вопиюще», — резюмировал он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.