Норвегия передаст Украине истребители F-16 — СМИ 24 августа, 12:49 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Правительство Норвегии решило передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает телеканал TV 2, ссылаясь на несколько источников.

Как сообщают журналисты, норвежский премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре приехал с визитом в Украину в День Независимости, 24 августа. Официальных заявлений о предоставлении и количестве самолетов не было.

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Норвегия может стать третьей страной, которая передаст Киеву истребители F-16. Ранее Нидерланды и Дания пообещали подарить 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

Президент Владимир Зеленский посетил базу в Дании, где, по его словам, также продолжаются учения.

США также готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.