Ермак рассказал, кого Украина хочет видеть гарантами своей безопасности

25 марта, 19:37
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Андрей Ермак (Фото:ОП)

Андрей Ермак (Фото:ОП)

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, гарантами безопасности Украины должны быть постоянные члены ООН, а также, возможно, Турция, Германия, Канада и Израиль.

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В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что гарантии для Украины на фоне полномасштабного вторжения России должны быть конкретными и работающими. Он заявил, что наша страна больше не повторит опыт Будапештского меморандума.

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«Гарантами нашей безопасности должны стать постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединялись и наши соседи», — рассказал он грузинским журналистам.

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Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.

На переговорах с Россией Украина не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Андрей Ермак Война России против Украины

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