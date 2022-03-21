НАТО или нейтралитет. Как нужно говорить с Россией? 21 марта, 19:43 Цей матеріал також доступний українською

Тезисно — об основных месседжах на российско-украинских переговорах и помощи НАТО

На переговорах, как правило, ищут компромисс. Это — уступки обеих сторон. Здесь мы слышим про уступки исключительно только со стороны Украины. То есть, Украина должна денацифицироваться, демилитаризироваться, признать Крым и Донбасс, изменить Конституцию и приобрести нейтральный статус. А что Россия нам должна?

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Украина еще и заплатила тысячами жизней своих граждан. Какие еще уступки кто-то вправе требовать от Украины?

Если мы вспомним требования — признание Крыма и Донбасса, то речь тут вести не о чем. Это означает отказ от территориальной целостности. Здесь Украина на уступки пойти не может. Максимум — установление статус кво на начало агрессии с последующим продолжением переговоров.

Что касается денацификации. Я бы может быть даже и согласился с господином Путиным, как ни странно. Почему? Потому, что под «денацификацией» они понимают искоренение неонацистов в Украине. Кто такие неонацисты? Это — последователи германских нацистов, которые во время Второй мировой войны уничтожали русских, украинцев, белорусов, евреев, татар и так далее. То есть, это то, что делает сейчас Россия в Украине. Поэтому я под денацификацией понимаю искоренение в принципе в Украине любых упоминаний о «русском мире». Если так стоит вопрос — я согласен.

По поводу демилитаризации. Почему Россия говорит о том, что она вот не согласна, чтобы на территории Украины находились какие-то вооружения, которые угрожают России. Почему Украина должна соглашаться, что на территории России находятся вооружения, которые угрожают Украине? У нас, что в мире существуют только национальные интересы России? Это — обычная российская фишка. Они ничего в мире не признают, кроме своих национальных интересов. В этом плане я бы поставил вопрос несколько по-другому. Россия и Украина возвращаются к переговорам о заключении договора об обычных вооруженных силах в Европе. В принципе, на территории любой страны должен отсутствовать военный контингент, который имеет наступательный потенциал, угрожающий соседним странам. Что и было изначально заложено в том договоре, из которого Россия вышла в 2007 году для того, чтобы напасть на Грузию, кстати.

Победа куется внутри Украины

И только после подписания такого договора может идти речь о том, что Украина может рассмотреть вопрос о своем нейтралитете. Даже не вопрос о нейтралитете, а о временном невступлении в НАТО. При этом я не исключаю того, что нам понадобились бы договоры с другими странами, например, с США и Великобританией, о предоставлении нам гарантий безопасности. Но ни в коем случае не упоминать, что гарантиями безопасности нас должна одарить Россия (о чем говорится сейчас). Мы уже знаем, что такое гарантии безопасности со стороны России. Да и сама Россия никогда под такими гарантиями не подпишется. Максимум, на что она может пойти, — это на еще одну версию Будапештского меморандума, где будут заверения. на которые она сможет потом наплевать под любым предлогом. Больше мы ничего не дождемся.

Сейчас у нас запустили уже пропаганду о том, что НАТО нам не нужно. Потому, что очень похоже, что идет подготовка к тому, что на очередном экстренном саммите НАТО альянс услышит, что Украина не претендует на вступление в НАТО. То есть, в результате мы можем оказаться и без НАТО, и без гарантий безопасности. Это — очень хорошая игра России. И то, что наши полезны идиоты в эту игру играют — не делает им чести и ставит на карту будущее Украины. Нам компромисса никакого не предлагают. Требуют только уступки. Поэтому, на переговорах, которые сейчас идут, речь должна идти о прекращении огня, организации гуманитарных коридоров, о выводе войск, об обмене пленными и так далее. Все. А все остальные переговоры должны вестись не с Россией, а с нашими будущими гарантами, чтобы они принуждали Россию к миру. Компромисс может быть только один — это капитуляция с той, или другой стороны.

Упреки НАТО, которые связаны с недостаточной помощью — это не совсем адекватное понимание возможностей альянса. НАТО может помочь Украине только коллективными действиями. А то, что касается ресурсов, это все делается на двухсторонней основе. От НАТО тут зависел как раз призыв к своим членам оказать Украине помощь. Что и было сделано. А вот то, что НАТО не оказывает коллективных действий, например, по закрытию неба Украине, то я вот как раз от экстренного саммита НАТО 24 марта ожидал бы достаточно сильного хода (это было бы и оправдано), по обращению к ООН за мандатом на вот такую миссию по закрытию украинского неба. В этом случае российские истребители имели бы дело не с авиацией и противоракетной обороной НАТО, а со средствами миротворческой миссии. А это уже разговор в совсем другой плоскости.

А во-вторых, результат российско-украинских переговоров будет зависеть от того, с каких позиций стороны выйдут на эти переговоры. То есть, на чьей стороне будет перевес сил. И в этом отношении во многом эти результаты определяются тем, каких успехов достигают наши вооруженные силы, силы теробороны, уничтожая противника. То есть, победа куется внутри Украины. И это необходимо понимать. Необходимо понимать, что наши отдельные политики делают неправильные выводы. То, что НАТО ограничено нам помогает, вывод должен быть не в том, что отсутствует помощь НАТО, а опасность в том, что мы оказались за рамками НАТО. Поэтому альтернативы Украине вступлению в НАТО нет для обеспечения безопасности на перспективу.

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