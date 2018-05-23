Немецкий суд запретил прокуратуре выдавать Пучдемона Испании

Суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн не удовлетворил требование немецкой Генпрокуратуры о выдаче Испании бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Согласно постановлению Высшего областного суда земли Шлезвиг-Гольштайн, "в соответствии с предварительной оценкой сената, предыдущая мера ордера на выдачу остается неизменной".

Как поясняется в документе, суд поддержал позицию от 5 апреля, когда он признал "принципиально неприемлемой" экстрадицию Пучдемона по обвинению в восстании. Предоставленные испанской стороной новые видеоматериалы, которыми Мадрид постарался переквалифицировать деяния Пучдемона в разряд "мятежа", суд не убедили.

"Сенат по-прежнему не видит в обвинении в мятеже фактов наличия государственной измены (наказуемой по немецкому законодательству)", - говорится в постановлении.

Как передает издание El Pais, суд также отказался арестовать каталонского политика по требованию прокуратуры и позволил ему остаться на свободе после освобождения под залог в 75 тысяч евро.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Карлеса Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона.

Ранее немецкий суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован по запросу Испании по основному обвинению в "организации восстания". 6 апреля прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн постановила освободить Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро.