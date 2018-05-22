События в Каталонии подогревала Россия - разведка Испании

Национальный криптологических центр CCN - разведывательное ведомство Испании, ответственное за защиту кибератак сетей государственных администраций - впервые опубликовало в официальном отчете свои подозрения о существовании российского вмешательства в каталонский кризис.

Об этом 22 мая сообщает El Pais.

CCN подчиняется Национальному центру разведки Испании. В документе перечисляются выявленные в течение минувшего года угрозы. Криптологических центр упоминает о вмешательстве Москвы, однако не детализирует эту информацию.

"Кажется доказанным присутствие активистов, спонсируемых российскими учреждениями, в освещении в СМИ конфликтной ситуации, которая сложилась в Каталонии в 2017 году в результате уклонения от действующей конституционной законности отдельных каталонских автономных учреждений", - говорится в отчете испанской разведки.

В прошлом году представители правительства и Минобороны Испании выступили с заявлением о том, что российские и венесуэльские хакеры вмешиваются в кризис в Каталонии.

1 октября в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.