Немецкий суд отказал в экстрадиции экс-лидера Каталонии

Немецкий суд постановил, что бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон не может быть экстрадирован по запросу Испании по основному обвинению в " организации восстания".

Как передает The Washington Post, суд освободил Пучдемона под залог в размере 75 тысяч евро.

Мадрид также обвиняет Пучдемона в хищении государственных средств. Немецкий суд заявил, что рассмотрит вопрос об его экстрадиции по этому делу.

23 марта Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест шестерых каталонских политиков, которые бежали, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Пучдемон был задержан в Германии 25 марта при попытке пересечения границы во время поездки из Финляндии в Бельгию, где он проживает после поражения в Каталонии.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона, после чего немецкая прокуратура занялась вопросом его экстрадиции в Испанию.