Суд в Германии арестовал Пучдемона

Районный суд немецкого города Ноймюнстер арестовал экс-главу парламента Каталонии Карлеса Пучдемона, ранее задержанного вблизи датской границы, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В сообщении отмечается, что теперь, по запросу испанских властей, немецкая прокуратура займется его экстрадицией. Данный вопрос будет находится в ведении земли Шлезвиг-Гольштейн (на севере Германии), так как беглый политик был задержан именно на ее территории.

Как сообщает Kieler Nachrichten, прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн должна получить от Испании все необходимые документы по делу Пучдемона и проверить, есть ли условия для экстрадиции. Если экстрадиция будет признана уместной, экс-главу парламента Каталонии выдворят в Испанию в течение 60 дней.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который в тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Ранее сообщалось, что экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии.