Лидер Каталонии Пучдемон задержан в Германии – адвокат

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Лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон

Лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон

Экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление его адвоката Жауме Алонсо-Куэвильяса.

Это произошло после пересечения границы с Данией. Политик направлялся в Бельгию, где проживал после запрета референдума за отделение Каталонии в октябре 2017 года.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе Пучдемона, который на тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств. 

Ранее сообщалось, что лидер сепаратистов Каталонии Карлес Пучдемон успел покинуть Финляндию, до того как финские власти задержали его по выписанному в Испании ордеру.

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