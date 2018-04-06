Немецкая прокуратура освободила Пучдемона из-под ареста

В пятницу, 6 апреля, прокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн постановила освободить Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро.

Как сообщает Der Spiegel, Пучдемон уже покинул тюрьму в городе Ноймюнстер.

Прокуратура руководствовалась решением Верховного суда земли Шлезвиг-Гольштейн, который в четверг вынес соответсвующий вердикт.

В своем первом заявлении перед прессой после выхода из тюрьмы Пучдемон призвал власти Испании начать диалог со сторонниками независимости Каталонии.

23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, которые бежали, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона, после чего немецкая прокуратура занялась вопросом его экстрадиции в Испанию.