НАТО поддержало авиаудары по Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками, передает Интерфакс-Украина.

"НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности… Это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества", - говорится в заявлении генсека.

Столтенберг отметил, что это снизит возможности режима Башара Асада по нанесению новых химических атак.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий.

Представители стороны сирийского правительства заявили, что Россия заранее предупредила об авиаударах по Дамаску, что позволило Асаду эвакуировать технику с военных баз.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.