В Сети появились фото и видео ударов коалиции во главе с США по Сирии

В Сети появились первые фото и видео ударов по Сирии, которые нанесла коалиция с участием Франции и Британии во главе с США.

Удары начались в ночь на 14 апреля, в это время американский президент Дональд Трамп делал официальное обращение о принятом решении относительно действий в Сирии.

Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

Сирийское телевидение сообщало, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

Maytham Achqar, a resident of #Damacus, publishes more footage of air defence systems trying to shoot down missiles over the capital.

Pro-regime FB accounts appearing to confirm #Dmeir Airbase hit. "No casualties reported so far," they say. #SyriaStrikes pic.twitter.com/YPMhoNxwff — Riam Dalati (@Dalatrm) 14 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия.

Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.

Постпред Сирии в Совбезе ООН Башар Джафари заявил, что Дамаск будет защищать свой суверенитет.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.