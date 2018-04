В Сети появились фото и видео ударов коалиции во главе с США по Сирии

В Сети появились первые фото и видео ударов по Сирии, которые нанесла коалиция с участием Франции и Британии во главе с США.

Удары начались в ночь на 14 апреля, в это время американский президент Дональд Трамп делал официальное обращение о принятом решении относительно действий в Сирии.

Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

Сирийское телевидение сообщало, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

Maytham Achqar, a resident of #Damacus, publishes more footage of air defence systems trying to shoot down missiles over the capital.

Pro-regime FB accounts appearing to confirm #Dmeir Airbase hit. "No casualties reported so far," they say. #SyriaStrikes pic.twitter.com/YPMhoNxwff