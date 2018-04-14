В Сирии утверждают, что Россия заранее предупредила об ударе США

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Военный режима Асада рядом с ракетой, выпущенной сегодня по Дамаску
Nidalgazaui / Twitter

Военный режима Асада рядом с ракетой, выпущенной сегодня по Дамаску

Сирийское правительство и его союзники успели эвакуировать людей и технику с военных баз за несколько дней до ракетного удара США, Франции и Великобритании, сказал Reuters высокопоставленный чиновник из проасадовского альянса.

"Мы получили от русских своевременное предупреждение об ударе… и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад", - сообщил источник агентства.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Британия. Одной из целей США во время операции стал научно-исследовательский центр в Дамаске.

В то же время сирийское телевидение сообщило, что страна отреагировала на атаку и развернула ПВО.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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